Доработка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок274 просмотра

Необходимо доработать сайт. Есть много пунктов, требующие мелкой доработки.

17 лет назад
Garimto
Денис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Endorphine
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Endorphine
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад