Нужна флешка-screen saver

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок181 просмотр

Нужен дизайнер+флешер. Флешка будет фирменная, нарисовать ее нужно на основе логотипа, использоваться будет как фирменный хранитель экрана.

Примерные сценарии, у нас их 2:

1 вариант - 1 объект размером максимум 500*500: логотип в композиции с некой абстракцией в движении, надпись - аббревиатура, которая то разворачивается до полного названия, до снова сворачивается до аббревиатуры.

2 вариант - много небольших логотипчиков "порхают" по экрану, в центре та же аббревиатура разворачивается-сворачивается.

Во время работы сначала согласуем эскиз флешки, затем ее флешить.

17 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Выбранный исполнитель

starway
Sasha 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

starway
Sasha 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад