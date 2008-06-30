Необходимо доработать сайт. Есть много пунктов, требующие мелкой доработки.
Нужна флешка-screen saver
Нужен дизайнер+флешер. Флешка будет фирменная, нарисовать ее нужно на основе логотипа, использоваться будет как фирменный хранитель экрана.
Примерные сценарии, у нас их 2:
1 вариант - 1 объект размером максимум 500*500: логотип в композиции с некой абстракцией в движении, надпись - аббревиатура, которая то разворачивается до полного названия, до снова сворачивается до аббревиатуры.
2 вариант - много небольших логотипчиков "порхают" по экрану, в центре та же аббревиатура разворачивается-сворачивается.
Во время работы сначала согласуем эскиз флешки, затем ее флешить.
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