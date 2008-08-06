starway

Sasha Baron starway

 
44 годаРоссия
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

""''''''''''''''''''''''''' S t a r w a y D e s i g n ''''"''''''''''''''''''''''"'''

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--- видеоролики для светодиоднных панно

--- видеоролики для телевидения

--- intro для сайтов и презентаций

--- презентационные ролики

--- flash & gif баннеры

Контакты:

ICQ 198936199

[email protected]

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Отзывы заказчиков
Alex_Revo
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Баннер информер
Остался очень доволен работой Александра. Все было сделано очень быстро и профессионально. В ходе работы были учтены все пожелания, результат не вызвал никаких нареканий. Буду продолжать сотрудничество.
Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
Player666
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$60
10 баллов
15 лет назад
Сделать срочно 2 креативных баннера
Работа была выполнена отлично, быстро вносились необходимые изменения, молодец. Будем работать далее...
Знает чего хочет, незамедлительно оплачивает. Рекомендую!
Ответный отзыв
Brim
41 годКазахстан
16 лет в сервисе
Был
год назад
$17
10 баллов
15 лет назад
Флэш баннер 180x180 для ветеринарной клиники
Все было сделано очень быстро и красиво, даже не смотря на некоторые задержки и косяки с нашей стороны. :) Рекомендую. И сам думаю в ближайшее время еще обратиться. :)
Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
i4
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
$250
10 баллов
15 лет назад
Flash баннер 468х60
Результатом доволен.
Отличный заказчик и приятный человек.
Ответный отзыв
hirosun
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$3000
10 баллов
15 лет назад
Рекламный ролик Flash срочно!
Отзыв недоступен.
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