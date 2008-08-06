""''''''''''''''''''''''''' S t a r w a y D e s i g n ''''"''''''''''''''''''''''"'''
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--- видеоролики для светодиоднных панно
--- видеоролики для телевидения
--- intro для сайтов и презентаций
--- презентационные ролики
--- flash & gif баннеры
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
15 лет назад
Остался очень доволен работой Александра. Все было сделано очень быстро и профессионально. В ходе работы были учтены все пожелания, результат не вызвал никаких нареканий. Буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую!
$60
10 баллов
15 лет назад
Работа была выполнена отлично, быстро вносились необходимые изменения, молодец. Будем работать далее...
Ответный отзыв
Знает чего хочет, незамедлительно оплачивает. Рекомендую!
$17
10 баллов
15 лет назад
Все было сделано очень быстро и красиво, даже не смотря на некоторые задержки и косяки с нашей стороны. :) Рекомендую. И сам думаю в ближайшее время еще обратиться. :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую!
$250
10 баллов
15 лет назад
Результатом доволен.
Ответный отзыв
Отличный заказчик и приятный человек.
$3000
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!