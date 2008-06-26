Перенос информации из одного форума в phpbb

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки139 просмотров

Нужно перенести информацию из форума

steadyelevation.net/index.php?act=forum

в phpbb

17 лет назад
itartweb
125 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Окно на аяксе или java

    Нужно код окна которое появляется при нажатии на кнопку допустим кнопка "заказать", пользователь жмет на нее и появляется окно на аяксе(не надо открывать новую страницу с сторокой ввода адресса и тд, надо имено окно) ...

    Java
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужна доработка Shop-script

    Вкратце...мне надо сделать, чтоб к моему магазину могли подключаться другие продавцы и добавлять свой товар, назависимо друг от друга (чтоб у каждого был свой кабинет). Подробности в ТЗ. Интересует СТОИМОСТЬ и СРОКИ исполнения. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужна флешка-screen saver

    $100

    Нужен дизайнер+флешер. Флешка будет фирменная, нарисовать ее нужно на основе логотипа, использоваться будет как фирменный хранитель экрана. Примерные сценарии, у нас их 2: 1 вариант - 1 объект размером максимум 500*500: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание игры на ява скрипт

    $50

    Требуется создать игру на java скрипт: УГАДАЙ СЛОВО. Подобие «Поле чудес» на ОРТ. Программа выбирает случайное слово из списка и на табло открывает первую и последнюю букву (также совпадающие буквы в слове). Игрок нажимая на ...

    Java
    Веб-программирование3 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Парсер данных с рейтинга сайтов

    $50

    1 часть: Необходимо создать скрипт, который берет данные о всех сайтах из определенной категории одного известного рейтинга. Данные о сайте, которые нужно заполучить: - адрес - открыта ли статистика ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад