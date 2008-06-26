Окно на аяксе или java

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Нужно код окна которое появляется при нажатии на кнопку

допустим кнопка "заказать", пользователь жмет на нее и появляется окно на аяксе(не надо открывать новую страницу с сторокой ввода адресса и тд, надо имено окно) и там мой текст

кто знает как реализовать подобное? велком icq: три 46 девять 0 пять 5 четыре 4

решим по оплате :)

Java
17 лет назад
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18 лет в сервисе
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13 лет назад
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