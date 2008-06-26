Создание портала - программирование

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок258 просмотров

Нужны программисты-фрилансеры с опытом работы над порталами.

Реализация: ASP/ASP+ и MS SQL-сервер или PHP и MySQL, Ajax.

Рассматриваю портфолио с указанием работ и цен за проект/или этапы работы.

Выбранному исполнителю будет выслано ТЗ.

Заранее спасибо!

E-mail: [email protected]

AJAXMySQLPHPSQL
17 лет назад
ego
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров