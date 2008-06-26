Нужно перенести информацию из форума steadyelevation.net/index.php?act=forum в phpbb
Создание портала - программирование
Нужны программисты-фрилансеры с опытом работы над порталами.
Реализация: ASP/ASP+ и MS SQL-сервер или PHP и MySQL, Ajax.
Рассматриваю портфолио с указанием работ и цен за проект/или этапы работы.
Выбранному исполнителю будет выслано ТЗ.
Заранее спасибо!
E-mail: [email protected]
Заявки фрилансеров
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