Создание шаблона под Битрикс на основе макета.

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки155 просмотров

Требуется программист из Москвы для создания шаблона под Битрикс на основе макета+ перенос всего сайта на другой хостинг.

Временный адрес сайта : http://podarok.ru.senator.mtw.ru/

Оплата: договорная.

17 лет назад
C_L_E_O2
Алексей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров