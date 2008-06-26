Сайт ставок

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок269 просмотров

Здравствуйте.

Нужно создать с нуля сайт stavim.net ( по адресу- простенький пример )

Детали http://stavim.net/TZ.doc

Предоплату не предлагать так как она по частям. Разделить можно на 4 части.

Стучите сразу в ICQ 345-749-143

17 лет назад
stavim
55 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

s-lazarev
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Уже на первом этапе после предоставления дизайна заказчик пропал. Выяснилось, что зовут его не Андрей, а Сергей, а также все остальные контактные данные. кроме того это бывший фрилансер: http://www.weblancer.net/users/WebProgramming/reviews/ Я думаю дальше можно не продолжать...

Заявки фрилансеров

s-lazarev
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад