Требуется программист из Москвы для создания шаблона под Битрикс на основе макета+ перенос всего сайта на другой хостинг. Временный адрес сайта : http://podarok.ru.senator.mtw.ru/ Оплата: договорная.
Движок на пхп
Необходимо создать сайт на пхп с хтмл генерацией
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