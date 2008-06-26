Скрипт-движок для сайта

www.site2dnya.ru

Нужно создать скрипт сайта по продаже готовых шабонных сайтов, дизайн есть.

1) Галереяв которую можно дабавлять категории и загружать картинки(превью)

При добавлении картинки выбор категории, назначение номера автоматом либо поле для ввода номерка картинки.

Уходящий список, на первой(главной) отображаються последниие картинки, внизу навигация

Можно выбирать категории из списка слева.

Под каждой картинкой кнопка выбрать

После выбора картинки переход в форму заказа.

Форма заказа.

Несколько текстовых полей, имя фамилия и тд. (сюда входит 1 поле в которов можно по кнопке проверить узнать занят домен или нет, если занят то высвечиваеться занят красным, если порядок то доступно зеленым.)

Поле для загрузки zip файла 1.

Письмо высылаеться на 2 адреса, админу и на регистрируемый e-mail.

Партнерка, партнерка для вебмастеров и для дизайнеров.

Для дизайнеров формочка для загрузки дизайна, e-mail, номер кашелька веб-мани

Для вебмастера формочка он вписывает свой сайт где установит баннер или ссылку, номер кашелька вебмани, e-mail.ru (Нужно сделать привязку по баннерам, тоесть чтобы через админку видно было с какого сайта заказали, как не знаю...)

Ваши цены, сроки, примеры работ.

При общей договорености вышлю подробное ТЗ в виде картинки на которой все расписано.

icq: 215505574