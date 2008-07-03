Граббер-парсер базы товаров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен21 заявка285 просмотров

Необходимо разработать скрипт, который с определённого сайта сграббит товары с описаниями, картинками и ценами и закачает в базу данных.

17 лет назад
pitono
Артур 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

first-freelancer
Александр 
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-3)
17 лет назад
$125
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо за соотрудничество!

Заявки фрилансеров

first-freelancer
Александр 
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-3)
17 лет назад