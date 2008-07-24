Видео ролик во флэш

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок382 просмотра

Кто сможет переделать этот отснятый на видео шар в цифровую точно такую же заставку?

файл для скачивания http://files.mail.ru/3K0MGE (большой)

Там проектируемый на стену круг, с переливающимися в нем цветами определенным способом.

Чем-то напоминает заставку к winamp-у.

17 лет назад
Organizator
Татьяна 
41 год
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранные исполнители

-ain-
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
Довольна выполненной работой. Задача была нестандартная, многие профессионалы со стажем до этого брались и не справлялись. Проявил творческий подход и инициативу, в итоге все получилось здорово, за короткий срок и умеренную цену. Молодец
fetroo
Вар 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$200
2 дня

Заявки фрилансеров

-ain-
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
fetroo
Вар 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад