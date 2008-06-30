Кто сможет переделать этот отснятый на видео шар в цифровую точно такую же заставку? файл для скачивания http://files.mail.ru/3K0MGE (большой) Там проектируемый на стену круг, с переливающимися в нем ...
Скрипт генерирования и проверки защитного кода
Нужен скрипт (желательно если уже есть готовый) генерирующий уникальный код и картинку с этим кодом для использования в различных формах сайта.
Необходимо привязать скрипт к существующему.
Желательно сегодня.
Выбранный исполнитель
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