Скрипт генерирования и проверки защитного кода

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок224 просмотра

Нужен скрипт (желательно если уже есть готовый) генерирующий уникальный код и картинку с этим кодом для использования в различных формах сайта.

Необходимо привязать скрипт к существующему.

Желательно сегодня.

17 лет назад
DZ37
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

voral
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$25
1 день
Хорошая оперативная работа. Рад, что нашел такого исполнителя. Надеюсь, что это начало долговременного сотрудничества. Кроме выполненной задачи оказал хорошую помощь с чуть не заваленным проектом.
отличное сотрудничество

Заявки фрилансеров

voral
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад