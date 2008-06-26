Информационный ресурс (JAVA)

Требуется создать информационный ресурс для студентов, которые учавствуют в

программах обмена на территории США.

Основные задачи проекта:

- реализация карты и крепления к ней landmarks на движке google maps

- написание своего движка по принципу wikipedia для свободного редактирования информации внутри landmarks

Предполагаемый язык реализации – Java

Подробное описание в прикреплённом файле.

Просьба всем заинтересованным отправлять резюме по адресу

[email protected] Перед тем как писать, просим вас разделить все задание на

смысловые части и дать оценку по срокам реализации и стоимости для каждой.