JS - всплывающее окно с алфавитом ссылок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки210 просмотров

На сайте есть область при наведении на которую необходимо появление окна с буквами русского и английского алфавита . Каждая буква - ссылка.

Окно должно быть с закругленными краями, ссылки при наведении должны менять цвет.

Обязательно скрипт должен быть совместим со всеми популярными браузерами + к этому уже есть на сайте JS необходимо, что бы не было конфликта. Т.е. предпочтение отдаётся профессиональному программисту.

При успешной работе возможное долгосрочное сотрудничество.

JavaScript
17 лет назад
LeoSM
47 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

comhelp
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
25 отзывов
17 лет назад
$15
1 день
Работа сделана качественно и в срок. Чувствуется большой опыт и профессионализм. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Задачу объяснил очень доступно, сразу же произвел оплату, очень вежливый! Приятно работать с хорошими людьми! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

comhelp
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
25 отзывов
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Работа с видеофайлами(PHP)

    Задание состоит из 2х частей: 1) то что на эскизе (видео блок в рамке с автомобилем,см. приложение) реализовать у нас на сайте auto-most.ru 2) реализовать систему работы с видеофайлами -по типу http://video.drom.ru/ ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Php grabber + SEO checker

    Собрать профайлы с http://www.ibba.org/MemberDirectory/tabid/150/Default.aspx сегодня там 1656 профайлов если у участника в профайле поставлен его сайт, то надо проверить трафик сайта. пхп скрипт создает такую таблицу: ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программинг, с нуля

    $200

    Нужен программист с опытом (хотя бы 1 год), нормальный человек, понятливый, который реально может поработать в эту пятницу-воскресенье и предоставить около 50% готовности сайта. Остальную часть - также через 2-3 дня. Судя по практике, это ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Информационный ресурс (JAVA)

    Требуется создать информационный ресурс для студентов, которые учавствуют в программах обмена на территории США. Основные задачи проекта: - реализация карты и крепления к ней landmarks на движке ...

    Java
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка модулей

    На постоянную удаленную абту ищется ВЕБ-программист для сотрудничества. Работа со стандартными пакетами open-source, доработка кода по запросу и т.п. Требуется наличие навыков работы с шаблонами, хорошее знание ООП, аккуратность ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт генерирования и проверки защитного кода

    $25

    Нужен скрипт (желательно если уже есть готовый) генерирующий уникальный код и картинку с этим кодом для использования в различных формах сайта. Необходимо привязать скрипт к существующему. Желательно сегодня.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт-движок для сайта

    www.site2dnya.ru Нужно создать скрипт сайта по продаже готовых шабонных сайтов, дизайн есть. 1) Галереяв которую можно дабавлять категории и загружать картинки(превью) При добавлении картинки выбор категории, назначение номера ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад