JS - всплывающее окно с алфавитом ссылок

На сайте есть область при наведении на которую необходимо появление окна с буквами русского и английского алфавита . Каждая буква - ссылка.

Окно должно быть с закругленными краями, ссылки при наведении должны менять цвет.

Обязательно скрипт должен быть совместим со всеми популярными браузерами + к этому уже есть на сайте JS необходимо, что бы не было конфликта. Т.е. предпочтение отдаётся профессиональному программисту.

При успешной работе возможное долгосрочное сотрудничество.