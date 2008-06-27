Задание состоит из 2х частей: 1) то что на эскизе (видео блок в рамке с автомобилем,см. приложение) реализовать у нас на сайте auto-most.ru 2) реализовать систему работы с видеофайлами -по типу http://video.drom.ru/ ...
JS - всплывающее окно с алфавитом ссылок
На сайте есть область при наведении на которую необходимо появление окна с буквами русского и английского алфавита . Каждая буква - ссылка.
Окно должно быть с закругленными краями, ссылки при наведении должны менять цвет.
Обязательно скрипт должен быть совместим со всеми популярными браузерами + к этому уже есть на сайте JS необходимо, что бы не было конфликта. Т.е. предпочтение отдаётся профессиональному программисту.
При успешной работе возможное долгосрочное сотрудничество.
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