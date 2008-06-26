Анимация 3D объектов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок224 просмотра

Есть 3D объект. Требуется его зафлешить так чтобы при клике мышкой на этом 3D объекте можно было его двигать

17 лет назад
anvexa
43 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров