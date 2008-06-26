Кто сможет переделать этот отснятый на видео шар в цифровую точно такую же заставку? файл для скачивания http://files.mail.ru/3K0MGE (большой) Там проектируемый на стену круг, с переливающимися в нем ...
Анимация 3D объектов
Есть 3D объект. Требуется его зафлешить так чтобы при клике мышкой на этом 3D объекте можно было его двигать
Заявки фрилансеров
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