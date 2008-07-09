Программинг, с нуля

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок430 просмотров

Нужен программист с опытом (хотя бы 1 год), нормальный человек, понятливый, который реально может поработать в эту пятницу-воскресенье и предоставить около 50% готовности сайта. Остальную часть - также через 2-3 дня. Судя по практике, это реально. Сайт на php+Mysql, с админкой, все обычно. Подробное ТЗ во вложении. Без предоплаты (см. Отзывы, проблем с этим за более чем 2 года никогда не было). По цене можно еще поговорить. Пишите. Всего доброго !

MySQLPHP
17 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Zendo
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$200
Андрей сделал все как обещал. Вопросов по ТЗ практически не было, сразу приступил к работе. В дальнейшем также проявил себя с хорошей стороны: и программинг и общение. Спасибо!
1) Очень четкое ТЗ. 2) Работал без предоплаты. Выставил проэкт на сервер заказчика и вовремя получил плату за работу. 3) Остался доволен сотрудничеством

Заявки фрилансеров

Zendo
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад