Программинг, с нуля

Нужен программист с опытом (хотя бы 1 год), нормальный человек, понятливый, который реально может поработать в эту пятницу-воскресенье и предоставить около 50% готовности сайта. Остальную часть - также через 2-3 дня. Судя по практике, это реально. Сайт на php+Mysql, с админкой, все обычно. Подробное ТЗ во вложении. Без предоплаты (см. Отзывы, проблем с этим за более чем 2 года никогда не было). По цене можно еще поговорить. Пишите. Всего доброго !