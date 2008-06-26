Работа с видеофайлами(PHP)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки210 просмотров

Задание состоит из 2х частей:

1) то что на эскизе (видео блок в рамке с автомобилем,см. приложение) реализовать у нас на сайте auto-most.ru

2) реализовать систему работы с видеофайлами -по типу

http://video.drom.ru/

или

http://vd.reborn.ru/

Пишите предложения отдельно по 1 и 2ой части.

Резюме можно присылать на е-маил [email protected]

PHP
17 лет назад
abraev
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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