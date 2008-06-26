Php grabber + SEO checker

Собрать профайлы с http://www.ibba.org/MemberDirectory/tabid/150/Default.aspx

сегодня там 1656 профайлов

если у участника в профайле поставлен его сайт, то надо проверить трафик сайта.

пхп скрипт создает такую таблицу:

имя|фамилия|адрес|штат|и|всё|такое|

потом самое главное:

елси в профайле выставлен ихний сайт то проверить трафик и добавить в таблицу:

Website URL | Alexa Rank| Yahoo Links| Google PR

для Yahoo Links - это запрос типа: 'link:site.com" и яху выдаст сколько там ссылок: "Inlinks (119)"

Alexa Rank и Google PR думаю вам понятно

таблицу на экран выводить не надо, а результаты сохранить в csv файле, что бы с excel открыть

если хотите предоплату, комиссия за ваш счет.

перевод сделаю через MoneyGram

пожалуйста, сообщите цену и срок.

если мне понравится ваше предложение, выберу заранее.

готов отменятся отзывами.