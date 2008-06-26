Подключение сайта к мультикассе обменника

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки162 просмотра

Есть сайтв buson.ru с возможностью подключение сайтов к мультикассе

на сайте есть техническая документация

необходимо подключить сайт http://www.bux.buson.ru для приема средств через мульти кассу buson.ru

так чтобы любой пользователь мог пополнить свой счет через buson.ru

17 лет назад
il_poll
Ильич 
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

RaZer
37 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-4)
17 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

RaZer
37 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-4)
17 лет назад

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