Корзина для магазина

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Завершен13 заявок232 просмотра

Нужно сделать модуль заказа для магазина на пхп.

1 - Пользователь логиниться

2 - Формирует заказ

2.1 кликает на товар ,

2.2 вводит количество и отправляет в корзину

3 - пункт 2 может повторяться, при каждом повторе надо пересчитывать общую сумму

4 - в корзине пользователь может изменить количество заказанного товара , или удалить

5 - пользователь отправляет заказ

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AJAXPHP
17 лет назад
djamag
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sod
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$50
7 дней
+
Отличный заказчик.Четко ставит задачи. Знает чего хочет. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

sod
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

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