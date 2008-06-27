Компании, работающей на локальном рынке (Россия) так и с Европейскими заказчиками, требуется удаленная команда опытных программистов. Основная специализация — разработка корпоративных сайтов и интранетов на PHP/MySQL. Задача: создать сайт, состоящий из ...
Скрипт бонусной партнерской программы
Пока аська не доступна (комок правим)
мне нужно:
дизайн - минимальный
партнерка
- показывает сколько переходов и показов было произведено по сылке пользователя с зачислением бонусов,
возможности админа
- смотреть, блокировать и удалять пользователей,
- статистика пользователей,
- поиск,
- начисление бонусов,
- разделение пользователей на категории,
- посылать сообщение как отдельному пользователю, категории пользователей, так и всем пользователям,
- просмотр собщений пользователей,
- добавления рекламного материала,
- добавления способа оплаты бонусов,
- регулирования количиства зачисляемых бонусов соответсвено категорий
возможности пользователя
- просмотр статистики,
- отправка сообщений как пользователям так и админу, с возможностью загрузки файлов,
- отоваривание бонусов,
- перевод бонусов другому пользователю,
оплата только после тестирования!
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