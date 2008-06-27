Скрипт бонусной партнерской программы

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок262 просмотра

Пока аська не доступна (комок правим)

мне нужно:

дизайн - минимальный

партнерка

- показывает сколько переходов и показов было произведено по сылке пользователя с зачислением бонусов,

возможности админа

- смотреть, блокировать и удалять пользователей,

- статистика пользователей,

- поиск,

- начисление бонусов,

- разделение пользователей на категории,

- посылать сообщение как отдельному пользователю, категории пользователей, так и всем пользователям,

- просмотр собщений пользователей,

- добавления рекламного материала,

- добавления способа оплаты бонусов,

- регулирования количиства зачисляемых бонусов соответсвено категорий

возможности пользователя

- просмотр статистики,

- отправка сообщений как пользователям так и админу, с возможностью загрузки файлов,

- отоваривание бонусов,

- перевод бонусов другому пользователю,

оплата только после тестирования!

17 лет назад
cybersant
50 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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