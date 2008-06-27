Плагин к движку SocialEngine (php)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки154 просмотра

Необходим плагин к движку SocialEngine (php). Суть расширений:

1. Добавить для пользователей возможность выбирать себе три разных списка тегов. Например:

Список "Увлечения": женщины, пиво, работа

Список "Работа": фриланс, деньги

Список "Хотел бы": деньги, женщины

В разных списках могут быть одинаковые теги, теги могут состоять из нескольких слов.

2. На главной странице должны выводиться облака "Увлечения", "Работа"

3. В профиле пользователя должны показываться облака тегов, составленные из тегов друзей пользователя.

Адрес разработчиков движка – socialengine.net

PHP
17 лет назад
fovcha
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

RaZer
37 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-4)
17 лет назад
$150
5 дней

Заявки фрилансеров

RaZer
37 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-4)
17 лет назад