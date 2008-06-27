Веб-Система управления и хранения паролей

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок295 просмотров

По срокам: Чётких границ нет

Основные задачи:

1. Безопасное хранение информации содержащей записи: паролей, логинов, контактных данных и описаний.

2. Предоставление доступа к хранимой информации пользователям с соответствующими правами.

3. Предоставление возможности владельцу записи разрешать доступ другим пользователям к записи.

Подробное описание:

Платформа:

Система должна быть реализована на языке PHP 5 и корректно работать под управлением сервера Apache 2.2 SSL на FreeBSD 7.0.

Система должна использовать для хранения данных СУБД MySQL 5.

Система может использовать встроенный в PHP механизм асимметричного шифрования openssl.

ТЗ находится во вложении

ApacheMySQLPHP
17 лет назад
varnav
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров