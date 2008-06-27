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Веб-Система управления и хранения паролей
По срокам: Чётких границ нет
Основные задачи:
1. Безопасное хранение информации содержащей записи: паролей, логинов, контактных данных и описаний.
2. Предоставление доступа к хранимой информации пользователям с соответствующими правами.
3. Предоставление возможности владельцу записи разрешать доступ другим пользователям к записи.
Подробное описание:
Платформа:
Система должна быть реализована на языке PHP 5 и корректно работать под управлением сервера Apache 2.2 SSL на FreeBSD 7.0.
Система должна использовать для хранения данных СУБД MySQL 5.
Система может использовать встроенный в PHP механизм асимметричного шифрования openssl.
ТЗ находится во вложении
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