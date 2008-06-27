Обработка gtalk-чата для веб-приложения

Использование Jabber-серверов из публичного списка для организации gtalk-чата

Исходные данные:

Написан скрипт для взаимодействия с мессенджером GTalk посредством протокола XMPP/Jabber. Скрипт использует плагин CPAN Net::XMPP.

Технологии: Perl, MySQL

Проблема: Взаимодействие с gtalk осуществляется только при использовании сервера talk.google.com, подключения к Jabber-серверам из списка распространяемого jabber.org (http://www.jabber.org/basicservers.xml) НЕ выполняются по двум основным причинам - либо нет коннекта вообще, либо нет коннекта с вводимым gtalk логином и паролем (если есть коннект, то нет ни статусов, ни контактов).

Необходимо: Найти и исправить баг в существующем скрипте, препятствующий использовать сервера иные чем talk.google.com для чата gtalk (либо дописать соответствующий функционал).