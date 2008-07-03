Подправить XML експорт в Shop-Scrip premium

В Shop-Scrip premium есть уже XML експорт в яндекс, но это чуть не то, его нужно чуть переделать под

http://shop.i.ua/xml/

http://market.meta.ua/ru/join/xml/

http://shop.bigmir.net/join/requirements/

т.е у меня есть на сайте папка

http://мойсайт.сom/xml

я захожу. запускаю http://мойсайт.сom/xml/indexx.php и мне создается 3 XML фала

т.е.

http://мойсайт.сom/xml/meta.xml

http://мойсайт.сom/xml/bigmir.xml

http://мойсайт.сom/xml/iua.xml

важно ) на сервере стоит лимит на 30 секунт. и чтобы можно было было запускать с крона

все цены у меня в магазине уже указаны в гривнах