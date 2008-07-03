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Подправить XML експорт в Shop-Scrip premium
В Shop-Scrip premium есть уже XML експорт в яндекс, но это чуть не то, его нужно чуть переделать под
http://market.meta.ua/ru/join/xml/
http://shop.bigmir.net/join/requirements/
т.е у меня есть на сайте папка
я захожу. запускаю http://мойсайт.сom/xml/indexx.php и мне создается 3 XML фала
т.е.
http://мойсайт.сom/xml/meta.xml
http://мойсайт.сom/xml/bigmir.xml
http://мойсайт.сom/xml/iua.xml
важно ) на сервере стоит лимит на 30 секунт. и чтобы можно было было запускать с крона
все цены у меня в магазине уже указаны в гривнах
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