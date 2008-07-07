Реализация спортивного проекта (субподряд)

СИСТЕМУ НУЖНО НАПИСАТЬ "С НУЛЯ".

Основные разделы: новости, блоги, магазин, форум, обзор чемпионатов (построение турнирных таблиц).

Требовани я к кандидатам:

1) Опыт работы не менее 3х лет.

2) Опыт разработки крупных сайтов на технологии ajax.

3) Портфолио.

4) Бюджет и сроки.

После перечисления Вами первых трех пунктов (резюме), будем говорить 4му отдельно с каждым:

ОСОБЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ:

1) Сообщения в личке и аське будут игнорироваться - все оставлять здесь.

2) Если не уверены в своих силах - не тратьте ни свое, ни чужое время.

3) 4й пункт будет обсуждаться лишь с избранными пользователями.

Предоплата - 20%, остальные 80% - по факту выполненных работ.

Обязательное условие: постоянное нахождение в сети (icq, skype)

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Граждане! Портфолио, пожалуйста здесь выкладывайте, это важно. У меня не так много времени, чтобы рыскать по Вашим анкетам и высматривать Вы это или не Вы. Только ссылки, после этого будем о чем-то говорить.