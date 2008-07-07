Реализация спортивного проекта (субподряд)

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок462 просмотра

СИСТЕМУ НУЖНО НАПИСАТЬ "С НУЛЯ".

Основные разделы: новости, блоги, магазин, форум, обзор чемпионатов (построение турнирных таблиц).

Требовани я к кандидатам:

1) Опыт работы не менее 3х лет.

2) Опыт разработки крупных сайтов на технологии ajax.

3) Портфолио.

4) Бюджет и сроки.

После перечисления Вами первых трех пунктов (резюме), будем говорить 4му отдельно с каждым:

ОСОБЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ:

1) Сообщения в личке и аське будут игнорироваться - все оставлять здесь.

2) Если не уверены в своих силах - не тратьте ни свое, ни чужое время.

3) 4й пункт будет обсуждаться лишь с избранными пользователями.

Предоплата - 20%, остальные 80% - по факту выполненных работ.

Обязательное условие: постоянное нахождение в сети (icq, skype)

____________________________

Граждане! Портфолио, пожалуйста здесь выкладывайте, это важно. У меня не так много времени, чтобы рыскать по Вашим анкетам и высматривать Вы это или не Вы. Только ссылки, после этого будем о чем-то говорить.

AJAX
17 лет назад
boan
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

slav0nic
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$2000
15 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик - умеет грамотно и четко поставить задачу перед разработкой. Деньги оплатил без задержки. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

slav0nic
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Веб-Система управления и хранения паролей

    $500

    По срокам: Чётких границ нет Основные задачи: 1. Безопасное хранение информации содержащей записи: паролей, логинов, контактных данных и описаний. 2. Предоставление доступа к хранимой информации пользователям ...

    ApacheMySQLPHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Обработка gtalk-чата для веб-приложения

    $1000

    Использование Jabber-серверов из публичного списка для организации gtalk-чата Исходные данные: Написан скрипт для взаимодействия с мессенджером GTalk посредством протокола XMPP/Jabber. Скрипт использует плагин CPAN Net::XMPP. Технологии: Perl, MySQL ...

    MySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Защита для MoreMont

    $25

    С первого для открытия люди стали накручивать клики. И вот я пришёл к выводу сделать защиту от накрутки кликов. Я знаю это возможно. Сайт на котором можно посмотреть наш попап http:// a-varez . ru ,сам ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Плагин к движку SocialEngine (php)

    Необходим плагин к движку SocialEngine (php). Суть расширений: 1. Добавить для пользователей возможность выбирать себе три разных списка тегов. Например: Список "Увлечения": женщины, пиво, работа Список "Работа": фриланс, деньги Список "Хотел ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Анимирование баннера

    Требуется анимация баннера. Макет в прикреплении. Суть в том, что будет 3 разных фона-подложки, которые нужно сменять + должно что-то происходить с логотипом и надписью. Нужен разработчик только из ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Модуль рекламы под vBulletin

    $20

    Необходимо создать хак/модуль Рекламных Баннеров для форума работающий на vBulletin версия 3.6.4 Простой Вывод и редкатрование баннеров через админку подробное T3 получите перед началом работы. Прошу браться за работу ТОЛЬКО если ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад