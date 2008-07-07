По срокам: Чётких границ нет Основные задачи: 1. Безопасное хранение информации содержащей записи: паролей, логинов, контактных данных и описаний. 2. Предоставление доступа к хранимой информации пользователям ...
Реализация спортивного проекта (субподряд)
СИСТЕМУ НУЖНО НАПИСАТЬ "С НУЛЯ".
Основные разделы: новости, блоги, магазин, форум, обзор чемпионатов (построение турнирных таблиц).
Требовани я к кандидатам:
1) Опыт работы не менее 3х лет.
2) Опыт разработки крупных сайтов на технологии ajax.
3) Портфолио.
4) Бюджет и сроки.
После перечисления Вами первых трех пунктов (резюме), будем говорить 4му отдельно с каждым:
ОСОБЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ:
1) Сообщения в личке и аське будут игнорироваться - все оставлять здесь.
2) Если не уверены в своих силах - не тратьте ни свое, ни чужое время.
3) 4й пункт будет обсуждаться лишь с избранными пользователями.
Предоплата - 20%, остальные 80% - по факту выполненных работ.
Обязательное условие: постоянное нахождение в сети (icq, skype)
____________________________
Граждане! Портфолио, пожалуйста здесь выкладывайте, это важно. У меня не так много времени, чтобы рыскать по Вашим анкетам и высматривать Вы это или не Вы. Только ссылки, после этого будем о чем-то говорить.
Выбранный исполнитель
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