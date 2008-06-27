Сфотографировать и сделать 3D-панорамы

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Закрыт4 заявки297 просмотров

Требуется сделать 3D-панорамы (одинаковые) для полусотни кофеварок.

Нужно будет приехать в офис (Одинцово), сфотографировать кофеварки и сделать для каждой 3D-вид на флэше.

Очень прошу в аську мне не стучать.

Предложения без цены (или хотя бы "вилки") не рассматриваются.

UPDATE: Возможно, я не совсем правильно подобрал название для проекта. Нужно сделать вот такую вещь:

http://main.yukonopticsglobal.com/files/view3d/view3d.php?deviceid=nvmt_eng

http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_w350-3d-spin-2198.php

Т.е. есть отфотографированный объект, пользователь может со всех сторон на него посмотреть, поворачивая его с помощью мыши. 3D-модель делать не надо.

PHP
17 лет назад
sukebe
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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