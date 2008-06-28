Реализация программной части для флеш

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок277 просмотров

Реализовать функционал для интерактивного показа 7 последних новостей с сайта на других сайтах через флеш .

17 лет назад
willarin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MamantNet
Нэт 
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$1500
1 день
Сделано быстро и с надлежащим профессионализмом.
Четко поставлена задача. Оплата произведена сразу же после выполнения работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество ;)

Заявки фрилансеров

MamantNet
Нэт 
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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