Сайт для хоккейного клуба

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки350 просмотров

Добрый времени суток

Задача

1.Подобрать CMS максимально приближенную к данному сайту http://www.ak-bars.ru/ со всем функционалом

2.Натятуть готовый шаблон на CMS

3.Настроить систему

+ поддержка за отдельную плату

Требования к исполнителю

1.Ответственность, внимательность, пунктуальность, желание заработать.

2.Место жительства Москва

Указить сроки исполнения.

Оплата только по результату.

17 лет назад
Dragonyava
Сергей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров