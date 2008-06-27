Калькулятор кредита

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт32 заявки423 просмотра

Есть дизайн калькулятора кредитов .Небольшой скрипт , который получая цену от другого скрипта , вычисляет ежемесячную плату.

Необходимо:

Сверстать.

Запрограммировать на PHP.Формулы есть.

Оплата после демонстрации работы на вашем сервере.

17 лет назад
promo
LTD 
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
26 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров