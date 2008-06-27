Необходим грабер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок341 просмотр

Нуженн грабер сайта http://www.fashiontravel.ru/ (полных новостей вместе с картинками)

Именно этих рубрик

1. http://www.fashiontravel.ru/articles/life

2. http://www.fashiontravel.ru/articles/fashion

3. http://www.fashiontravel.ru/articles/legends

4. http://www.fashiontravel.ru/articles/notes

Грабер должен грабить под движок DataLife , (с возможностю посмотреть список импортинрованых новостей, после подтверждения добавлять в базу данных DataLife)

17 лет назад
vanea
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров