Доработка крупного проекта - постоянная работа

Скрипт - Доска обьявлений, PHP.Своя CMS.

Ищем опытного профессионала или группу,готовую :

- Изучить комплексный продукт.

- Доделать начатую работу

- В короткие сроки выполнять программирование необходимых задач.

Задач на данный момент много.Так же есть наполовину-сделанная задача которую необходимо закончить.

Что мы предлогаем:

- Получать хорошее и постоянное вознагрождение.Бонусы за выполнение раньше срока.

- Выполнять работы над многими другими проектами того же заказчика.

- Техническое задание на первую работу после выбора претендента.

- Оплата первых выполненных работ - по факту сданной работы гарантированно на следующий день после сдачи.Далее , по договорённости.

Скрипт очень вольшой, так что реально оценивайте свои силы.Нам нужен профессиональный подход.