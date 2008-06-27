Добрый день.

Посмотрите приатаченую картинку. имеется к ней псд.

Нужно следующее:

есть хмл в нем путь к картинке и урл.

размеры как в картинке т.е. сделать под маской.

Я сам флешер. но у меня проблема с математикой :)

Загрузилось. все стоит.

навели на стрелочку все начало двигаться причем как бы с увеличением скорости (!!) т.е. сначало медленно а потом разогналось до какой то определенной скорости.

навели на другую стрелочку оно плавно (!) останавливается и начинает двигаться в другую сторону.

Везде зациклено. т.е. если картинок 8 то всегда они двинаются. (Loop)

если Навели на картинку оно плавно остановилось.

Я сам мог сделать просто незнаю как сделать эти плавные затухания скорости итд

Бюджет ограничен.

Можете сделать только эту функцию или весь проект.

Сроки суббота(т.е. сегодня) - воскресенье.

При хорошо выполненной работе будут еще заказы и конечно хороший отзыв

Заранее большое спасибо.

мой номер аси:

441-727-450