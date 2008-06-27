Меню из программы в AJAX

В определенной программе есть меню. надо это меню сделать на Javascript/AJAX.

В меню около 100 опций. У каждой из опций 1-3 своих опций.

(Точнее, там можно выбрать около 100 разных индикаторов, а у каждого индикатора свои опции)

Надо пройти через каждый индикатор и его опции,что-бы скопировать название, начальное значение итп.

Все опции надо сохранить в XML файле и доставать их через AJAX.

1. Форма будет содержать меню со списком индикаторов

2. когда индикатор выбирается, его опции показываются в форме

3. Кнопки "Add Indicator" и "Remove Indicator"

! пожалуйста, посмотрите Т3 и сообщите примерную цену и сроки.

! когда даете предложение, пожалуйста подтвердите, что вы понимаете объём работы

! перевод сделаю через MoneyGram

! учитывайте, что если хотите предоплату, комиссия за ваш счет.