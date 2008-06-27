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Меню из программы в AJAX
В определенной программе есть меню. надо это меню сделать на Javascript/AJAX.
В меню около 100 опций. У каждой из опций 1-3 своих опций.
(Точнее, там можно выбрать около 100 разных индикаторов, а у каждого индикатора свои опции)
Надо пройти через каждый индикатор и его опции,что-бы скопировать название, начальное значение итп.
Все опции надо сохранить в XML файле и доставать их через AJAX.
1. Форма будет содержать меню со списком индикаторов
2. когда индикатор выбирается, его опции показываются в форме
3. Кнопки "Add Indicator" и "Remove Indicator"
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