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Раздача файлов как во всех файло обменниках
Надо изменить принцип скачивания для сайта Klipz ru. Я в этом не особо разбираюсь, но примерно объясню что есть и что надо:
есть: создаёться псевдо ссылка которая забита в базеданных.Она "сжирает" очень много памяти сервера. Нет докачки.
надо : надо чтоб динамическая ссылка была как бы "ярлыком" (не могу более точно выразить, но мне сказали что по такому принципу работают все файлообменники). И хотелось бы докачку.
Отредактирован : 28.06.08 15:37
ВАЖНО: Так как файлы уже залиты на сервак. Надо б изменение не повлияло на контент. Чтоб не пришлось всё пере заливать.
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