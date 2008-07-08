Раздача файлов как во всех файло обменниках

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Завершен3 заявки215 просмотров

Надо изменить принцип скачивания для сайта Klipz ru. Я в этом не особо разбираюсь, но примерно объясню что есть и что надо:

есть: создаёться псевдо ссылка которая забита в базеданных.Она "сжирает" очень много памяти сервера. Нет докачки.

надо : надо чтоб динамическая ссылка была как бы "ярлыком" (не могу более точно выразить, но мне сказали что по такому принципу работают все файлообменники). И хотелось бы докачку.

Отредактирован : 28.06.08 15:37

ВАЖНО: Так как файлы уже залиты на сервак. Надо б изменение не повлияло на контент. Чтоб не пришлось всё пере заливать.

17 лет назад
MO-HAX
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