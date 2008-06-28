Flash для работы с XML

Нужно создать флешку читающую XML (RSS-поток). Затем вывод данных в определённом виде.

В XML ничего сложного нет – структура наглядная: теги картинок, новостей урлов. Флешка должна выводить несколько последних новостей. Пока не решили сколько, примерно 5. Кликаешь по ссылке и переходишь на новость. Все урлы как я написал, беруться из XML.

Дизайн нужно сделать простенький, но наглядный.