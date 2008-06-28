Flash для работы с XML

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Закрыт11 заявок289 просмотров

Нужно создать флешку читающую XML (RSS-поток). Затем вывод данных в определённом виде.

В XML ничего сложного нет – структура наглядная: теги картинок, новостей урлов. Флешка должна выводить несколько последних новостей. Пока не решили сколько, примерно 5. Кликаешь по ссылке и переходишь на новость. Все урлы как я написал, беруться из XML.

Дизайн нужно сделать простенький, но наглядный.

17 лет назад
vasil_alex
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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