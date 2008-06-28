Доделать проект

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Закрыт1 заявка162 просмотра

Есть готовый движок интернет-магазина

Необходимо что б в один из разделов можно было добавлять "подразделы"

php + mysql + ajax

Срок исполнения - 1 день

AJAXMySQLPHP
17 лет назад
bullvinkl
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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