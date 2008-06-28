Скрипт sms партнерки

Партнерская программа для сайта с порно роликами (скрипт memberzone от smsproxy.ru). Возможность простого и быстрого подключения к партнёрке второго, третьего и тд аналогичных сайтов.

Надо чтобы партнер регился, получал партнерскую ссылку, и по переходе юзера по ней ему вместо стандартного "отправь sms XXXX на номер YYYY" выдавалось "XXXX 1" где "1" - id партнера. По функционалу минимально (для партнера - статистика посещений и покупок, новости на главной странице от админа, изменение своих данных, кнопка ЗАПРОСИТЬ ВЫПЛАТЫ) (для админа - статистика по всем партнерам на одной странице, возможность забанить и изменить данные партнеров, добавление новостей, установка партнерского процента, отображение партнеров запросивших выплаты).

Выплаты через masspay webmoney.