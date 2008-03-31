Скриншот флеш клипа в формате PNG на сервер

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  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок296 просмотров

Что требуется: сделать скриншот флеш клипа нарисованого на основе динамических даных и сохранение картинки в формате PNG на сервер.

Что имеется: есть сайт на котором строятся статистические графики ( http://www.e-gis.ru/stat.php?monthdelay_s=1&yeardelay_s=2007&monthdelay_e=12&yeardelay_e=2008&group=1&date=31.03.08&period=1&district=1&show=full&view=%EF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&selected_tbl%5B%5D=mlb_nso_nsk )

Для этого используется Open Flash Chart - http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/

Поставленная задача имеет следуещее решение - http://ink.envisionext.com/swf2png/

Нужно сделать флеш с кнопочкой экспорта картинки в графический файл, чтобы его потом можно было без проблем вставлять в отчет.

Жду Ваших предложений.

17 лет назад
mini-soft
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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