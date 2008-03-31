Надо изменить принцип скачивания для сайта Klipz ru. Я в этом не особо разбираюсь, но примерно объясню что есть и что надо: есть: создаёться псевдо ссылка которая забита в базеданных.Она "сжирает" очень много памяти ...
Скриншот флеш клипа в формате PNG на сервер
Что требуется: сделать скриншот флеш клипа нарисованого на основе динамических даных и сохранение картинки в формате PNG на сервер.
Что имеется: есть сайт на котором строятся статистические графики ( http://www.e-gis.ru/stat.php?monthdelay_s=1&yeardelay_s=2007&monthdelay_e=12&yeardelay_e=2008&group=1&date=31.03.08&period=1&district=1&show=full&view=%EF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&selected_tbl%5B%5D=mlb_nso_nsk )
Для этого используется Open Flash Chart - http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/
Поставленная задача имеет следуещее решение - http://ink.envisionext.com/swf2png/
Нужно сделать флеш с кнопочкой экспорта картинки в графический файл, чтобы его потом можно было без проблем вставлять в отчет.
Жду Ваших предложений.
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