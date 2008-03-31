3D-моделирование объектов недвижимости

$1700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт49 заявок836 просмотров

Приветствую!

Требуется команда\студия для разработки проектов по 3D-моделированию объектов недвижимости.

Аналог выполняемой работы вы можете посмотреть тут: www.nppn.ru/about/3d/?top_menu=about&menu=3d&article=index (в самом низу - Жилой девятиэтажный дом со схемами этажей и планировками всех квартир).

В данный момент ждут разработки 3 жилых дома. Бюджет на каждый дом - 40000,00р. План до конца года 22 дома.

Главная особенность данных проектов в том что они должны быть снабжены простой системой управления, для изменения двух переменных: цены квартиры и статуса свободна\занята.

В каждом жилом доме по 1-5 подъездов, 9-16 этажей. Все этажи в 90% одинаковы по структуре, т.е. вам физически нужно будет смоделировать внешний вид дома - по готовой схеме + один этаж так же по готовому плану.

О кандидатах: понимание проекта, серьезность, адекватность, выдержка сроков, желательно юр.лицо(либо возможность приема денег по безналу).

От вас жду сроки, условия работы, портфолио, телефон (стационар или сотовый), место положение.

17 лет назад
spdesign72
Сергей 
57 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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