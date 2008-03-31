3D-моделирование объектов недвижимости

Приветствую!

Требуется команда\студия для разработки проектов по 3D-моделированию объектов недвижимости.

Аналог выполняемой работы вы можете посмотреть тут: www.nppn.ru/about/3d/?top_menu=about&menu=3d&article=index (в самом низу - Жилой девятиэтажный дом со схемами этажей и планировками всех квартир).

В данный момент ждут разработки 3 жилых дома. Бюджет на каждый дом - 40000,00р. План до конца года 22 дома.

Главная особенность данных проектов в том что они должны быть снабжены простой системой управления, для изменения двух переменных: цены квартиры и статуса свободна\занята.

В каждом жилом доме по 1-5 подъездов, 9-16 этажей. Все этажи в 90% одинаковы по структуре, т.е. вам физически нужно будет смоделировать внешний вид дома - по готовой схеме + один этаж так же по готовому плану.

О кандидатах: понимание проекта, серьезность, адекватность, выдержка сроков, желательно юр.лицо(либо возможность приема денег по безналу).

От вас жду сроки, условия работы, портфолио, телефон (стационар или сотовый), место положение.