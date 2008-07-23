Нужно доработать сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок316 просмотров

Частичное изменение шаблонов сайта www.vipflat.ru. Пишите в ICQ- 496649721 или в ЛС.

17 лет назад
sdelau-tochno
Алексей 
30 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

zoha
Илья 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$50
Хороший исполнитель, денег берёт немного и работа сдана в срок.
Отличный заказчик! Быстро нашли общий язык. Работа оплачена в срок.

Заявки фрилансеров

zoha
Илья 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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