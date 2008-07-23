Граббер новостей по ключевым словам - пхп Искать новости надо на http://news.search.yahoo.com/search/?p=KEYWORD&c=yahoo_news&fr=sfp&ei=UTF-8&x=wrt KEYWORD - ключевое слово из списка в keywords.txt Граббер должен работать ...
Нужно доработать сайт
Частичное изменение шаблонов сайта www.vipflat.ru. Пишите в ICQ- 496649721 или в ЛС.
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