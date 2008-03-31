Установка и настройка модов для phpBB

Ищу человека, который сможет установить и настроить несколько модов для phpBB2 и phpBB3. Также нужно будет создать один мод с нуля для обоих версий.

Установки модов:

phpBB2

attachment mod - 240 р

security question mod - 150 р

phpBB3

google sitemaps - 240 р

seo title - 240 р

Создать с нуля:

Единый логин для phpBB и Drupal - ?

Пожалуйста, сообщите, что вы конкретно сможете установить и настроить и/или создать согласно ТЗ за какую цену и в какие сроки.