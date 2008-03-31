Доработка CMS на Smarty

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка148 просмотров

Есть работающий движок сайтов, написанный с использованием Smarty.

необходимо его доработать. более подробно в приложенном файле

по всем вопросам

icq 447229521

моб (украина) +380633972373

17 лет назад
and50
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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