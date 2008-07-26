Граббер Google Finance Stock Screener - php json

Когда выбираются параметры поиска, появляется таблица со списком компаний.

гугл достает список через JSON:

http://finance.google.com/finance?gl=us&hl=en&output=json&start=0&num=20&noIL=1&q=%28exchange%3AAMEX%20OR%20exchange%3ANASDAQ%20OR%20exchange%3ANYSE%29%20AND%20%5B%28MarketCap%20%3E%20316670000%20%7C%20MarketCap%20%3D%20316670000%29%20%26%20%28MarketCap%20%3C%202270000000000%20%7C%20MarketCap%20%3D%202270000000000%29%20%26%20%28PE%20%3E%200.25%20%7C%20PE%20%3D%200.25%29%20%26%20%28PE%20%3C%20114801%20%7C%20PE%20%3D%20114801%29%20%26%20%28DividendYield%20%3E%200%20%7C%20DividendYield%20%3D%200%29%20%26%20%28DividendYield%20%3C%20400%20%7C%20DividendYield%20%3D%20400%29%20%26%20%28Price52WeekPercChange%20%3E%20-99.15%20%7C%20Price52WeekPercChange%20%3D%20-99.15%29%20%26%20%28Price52WeekPercChange%20%3C%201002%20%7C%20Price52WeekPercChange%20%3D%201002%29%5D&restype=company

Задача

1.- скопировать меню, что-бы работалo как у гугла

(подключатся к гуглу через php прокси и получить JSON результаты)

2. надо добавить такую функцию:

под списком компаний, кнопка

и когда юзер нажимает кнопку, то создаются текстовое поле со списком знаков тех найденных компаний (AAPL, MSFT...)

! перевод сделаю через MoneyGram

! учитывайте, что если хотите предоплату, комиссия за ваш счет.