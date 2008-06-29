Написание движка (PHP)

Необходимо за 5-6 дней написать движок аукциона, как на wolmar.ru

Функционал там не особо велик, но надо сделать максимальную схожесть с вышеуказанным сайтом. Пишите цену и ссылки на портфели в комменты или личку. Все будет обязательно прочитано и рассмотрено. Жду исполнительных человеков!