Движек магазина на" оськомерц" некорректно работает надо поправить парсер xls файлов и добавление в базу,при импорте не все атрибуты прописываются товару, потому там вообще только цена показывается в позициях. На все поправки 12 часов .
Написание движка (PHP)
Необходимо за 5-6 дней написать движок аукциона, как на wolmar.ru
Функционал там не особо велик, но надо сделать максимальную схожесть с вышеуказанным сайтом. Пишите цену и ссылки на портфели в комменты или личку. Все будет обязательно прочитано и рассмотрено. Жду исполнительных человеков!
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