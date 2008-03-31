Автопостер для форума

Для СМФ форума ( www.mohelp.ru ) нужен бот, который будет заниматься тем, что бьудет копировать посты из указанных разделов других форумов, и постить их на этом, тоже в заданном разделе

адреса разделов должны удобно вставляться и редактироваться через интерфейс, их количество доложно быть неограничено.

жду предложений по цене