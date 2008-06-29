Подкорректировать скрипт

Необходимо

1. На странице http://geomodul.ru/gallery.php сделать чтобы заработала галерея

2. На странице http://geomodul.ru/gostevaya_kniga.php :

- шапку "гостевая книга" сделать также, как и в других разделах

(концепция сайта)

- два первых абзаца текста переместить по центру

- скрыть рамку и убрать "вернуться на главную", а оставшиеся две ячейки

разместить так, чтобы ссылка "добавить сообщение" получилась посередине

- посмотреть гостевую книгу на сайте www.sk-sever.ru в плане перехода от

сообщения к сообщению (внизу), где реализован как бы магнитофон (сделать

также)

- при нажатии "добавить запись" необходимо, чтобы всплывала только форма

для добавления без отображения внизу уже существующих сообщений.

добавить поле город и разместить три поля друг под другом (пример:

www.sk-sever.ru)

- нумерацию сообщений убрать (правый нижний угол)

Обращаться в icq: 233888456