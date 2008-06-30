Нужно поправить движок

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки340 просмотров

Движек магазина на" оськомерц" некорректно работает надо поправить парсер xls файлов и добавление в базу,при импорте не все атрибуты прописываются товару, потому там вообще только цена показывается в позициях. На все поправки 12 часов .

17 лет назад
MULTICaT
46 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

snowflake
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$30
2 дня
Самые лесные отзывы - перебрал геморройный движок - все сделано в срок! Рекомендую!
Работалось приятно и без неожиданностей. Нормально обьяснил что нужно сделать, дал предоплату и по окончании проверил и тут же оплатил. Рекомендую, очень положительный заказчик!

Заявки фрилансеров

snowflake
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Автопостер для форума

    Для СМФ форума ( www.mohelp.ru ) нужен бот, который будет заниматься тем, что бьудет копировать посты из указанных разделов других форумов, и постить их на этом, тоже в заданном разделе адреса разделов должны удобно ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать редирект

    Нужно создать страничку, которая при попадании на нее посетителей будет моментально редиректить их на нужный урл и одновременно открывать еще одно окно браузера с другим урл.

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Разбиение текста на страницы - PHP

    $50

    Есть текстовые файлы размеров по 100-500кб. Нужно разместить их на сайте в виде статей. Хранится тексты в mysql, 1 файл – одна статья. Но выводить нужно по страницам заданного размера (задается в ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка CMS на Smarty

    Есть работающий движок сайтов, написанный с использованием Smarty. необходимо его доработать. более подробно в приложенном файле по всем вопросам icq 447229521 моб (украина) +380633972373

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Граббер Google Finance Stock Screener - php json

    Когда выбираются параметры поиска, появляется таблица со списком компаний. гугл достает список через JSON: http://finance.google.com/finance?gl=us&amp;hl=en&amp;output=json&amp;start=0&amp;num=20&amp;noIL=1&amp;q=%28exchange%3AAMEX%20OR%20exchange%3ANASDAQ%20OR%20exchange%3ANYSE%29%20AND%20%5B%28MarketCap%20%3E%20316670000%20%7C%20MarketCap%20%3D%20316670000%29%20%26%20%28MarketCap%20%3C%202270000000000%20%7C%20MarketCap%20%3D%202270000000000%29%20%26%20%28PE%20%3E%200.25%20%7C%20PE%20%3D%200.25%29%20%26%20%28PE%20%3C%20114801%20%7C%20PE%20%3D%20114801%29%20%26%20%28DividendYield%20%3E%200%20%7C%20DividendYield%20%3D%200%29%20%26%20%28DividendYield%20%3C%20400%20%7C%20DividendYield%20%3D%20400%29%20%26%20%28Price52WeekPercChange%20%3E%20-99.15%20%7C%20Price52WeekPercChange%20%3D%20-99.15%29%20%26%20%28Price52WeekPercChange%20%3C%201002%20%7C%20Price52WeekPercChange%20%3D%201002%29%5D&amp;restype=company Задача 1.- скопировать меню, что-бы работалo как у гугла ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • 3D-моделирование объектов недвижимости

    $1700

    Приветствую! Требуется команда\студия для разработки проектов по 3D-моделированию объектов недвижимости. Аналог выполняемой работы вы можете посмотреть тут: www.nppn.ru/about/3d/?top_menu=about&amp;menu=3d&amp;article=index (в самом низу - Жилой девятиэтажный дом со схемами этажей ...

    Веб-программирование49 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скриншот флеш клипа в формате PNG на сервер

    Что требуется: сделать скриншот флеш клипа нарисованого на основе динамических даных и сохранение картинки в формате PNG на сервер. Что имеется: есть сайт на котором строятся статистические графики ( http://www.e-gis.ru/stat.php?monthdelay_s=1&amp;yeardelay_s=2007&amp;monthdelay_e=12&amp;yeardelay_e=2008&amp;group=1&amp;date=31.03.08&amp;period=1&amp;district=1&amp;show=full&amp;view=%EF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&amp;selected_tbl%5B%5D=mlb_nso_nsk ) ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад