Портфолио
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
15 лет назад
Оценка работы - только положительная. Были учтены все пожелания и замечания. Работа выполнена в срок, впечатление от сотрудничества - позитивное.
Ответный отзыв
Работа с Заказчиком была приятной и без неожиданностей. Понимание, четкие задания и конечно же своевременная оплата. Всего самого лучшего и хорошей работы проекта.
$30
10 баллов
15 лет назад
Самые лесные отзывы - перебрал геморройный движок - все сделано в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
Работалось приятно и без неожиданностей. Нормально обьяснил что нужно сделать, дал предоплату и по окончании проверил и тут же оплатил. Рекомендую, очень положительный заказчик!
Интернет-магазины
1 отзыв
от $100
от 1 дня
#224
Веб-программирование
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#1053
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 30 дней
#1263
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1328
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1754
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 14 дней
#3427
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#5669